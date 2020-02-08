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KTSO'da meclis toplantısı yapıldı

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

08.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:08KTSO'da meclis toplantısı yapıldı
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
KTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konferans salonunda yapılan meclis toplantısında 2020 Ocak ayı gelir-gider bütçesi görüşüldü.
Toplantının açılışında konuşan KTSO Meclis Başkanı Mehmet , 2020 yılı ekonomik tahminler ve beklentileri değerlendirdi.
Kırşehir'de odanın kalite ve başarı sistemini yükseltecek önemli adımlar attıklarını anımsatan Aydın, şunları kaydettti:
"Türk Loydu Vakfı tarafından odamızda denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sonunda, Kalite, Müşteri Memnuniyeti ve Çevre Yönetim Sistemleri ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini entegre bir şekilde uygulayan odamız güven tazelemiş, sistemleri başarıyla uyguladığını bir kez daha göstermiştir. İlimizde bu yıl yapılması planlanan 6. Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı ile 1.Gıda, Ticaret ve Sanayi Fuarı istişare toplantılarıyla sektör temsilcileriyle görüştük. Değerlendirmelerimizi yaparak, kısa sürede fuarları gerçekleştirmek istiyoruz."
Toplantıda, odanın mali performansı, nakit akışlarının da analizleri yapıldı.

Kırşehir, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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