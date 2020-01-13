Haberler » Güncel » KTSO'dan basın mensuplarına kahvaltı - Haber

KTSO'dan basın mensuplarına kahvaltı

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığı tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarına kahvaltı programı düzenlendi.

13.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:48KTSO'dan basın mensuplarına kahvaltı
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığı tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarına kahvaltı programı düzenlendi.

Kırıkkale'de özel bir restoranda düzenlenen kahvaltıda konuşan KTSO Başkanı Ahmet Varlı, "Bizler oda olarak yerel basınımızın ayakta durması, vatandaşlarımızın almasını sağlaması adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her zaman sizlerle iyi ilişkiler yürütmeye çalıştık. Bundan sonra da inşallah yine ilişkilerimizi en üst seviyede tutmaya çalışacağız. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır" dedi.

Programa Genel Sekreter Ahmet Şerbetçioğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Cihat Mencet, meslek komitesi üyesi Hasan Akyıldız, basın-yayın sorumlusu İsa Sarıaydın ve basın kuruluşlarının haber merkezlerinde çalışan basın mensupları katıldı.

Program sonrası Varlı, yerel ve ulusal basın mensuplarına çeşitli hediyeler verdi. - KIRIKKALE

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12  Tekirdağ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Haber
17:11  19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor - Haber
17:10  Bakan Selçuk: "Lütfen öz geçmişinizle çok fazla ilgilenmeyin" - Haber
17:10  Terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - DİYARBAKIR - Haber
17:10  Aksaray'da evden kaçan maymun girdiği ahırda yakalandı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 17:14:05