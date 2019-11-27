KTÜ'de 2 saatte 3 ton hamsi tüketildi

TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen geleneksel hamsi şöleninde 3 ton hamsi ızgarası 2 saatte tüketildi. KTÜ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Geleneksel Hamsi Şöleni'nde kurulan ızgaralarda pişen hamsilerin öğrenciler yüzünü güldürdü. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 4 bin öğrenci 2 saatte 3 ton hamsi tüketti. Protokol üyeleri ve akademisyenlerin de katıldığı şölende öğrenciler zaman zaman müziğin ritmine kendini kaptırdı. Şölene, yabancı uyruklu öğrenciler ilgi gösterdi.KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, şölen için 3 ton hamsinin hazırlandığını belirterek, "Büyük bir organizasyon. İnşallah hamsi bol olduğu müddetçe bu etkinlikleri sürdüreceğiz. 3 ton hamsi hazırlandı. Tüm şehri buraya davet ettik. Bu sene hamsi de çok güzel oldu. Yaklaşık 4 bin kişi bu festivalimize katıldı. 2 saat bu etkinliğimiz devam edecek. Birkaç saat burada hoşça vakit geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA