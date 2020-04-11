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KTÜ'de 3 bölüm, 1 ana bilim dalı ve 8 program açıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 3 bölüm, 1 ana bilim dalı ile 8 program daha açıldı.

11.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:26
KTÜ'de 3 bölüm, 1 ana bilim dalı ve 8 program açıldı
Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 3 bölüm, 1 ana bilim dalı ile 8 program daha açıldı.
Rektörlükten yapılan açıklamada, çeşitli enstitü ve meslek yüksekokulu bünyesinde yeni bölüm, ana bilim dalı ve programlar açıldığı belirtildi.
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalında Doktora Programı, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Ana Bilim Dalında Marine Science and Marine Biotechnology Doktora Programı açıldı.
Yine Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı ile bu dala bağlı Yazılım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Ana Bilim Dalında Marine Science and Marine Biotechnology Tezli Yüksek Lisans Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalında Biyoenformatik Tezli Yüksek Lisans Programı açıldığı vurgulandı.
Maçka Meslek Yüksekokulunda Eczane Hizmetleri Bölümü ve bölüme bağlı Eczane Hizmetleri Programı, Arsin Meslek Yüksekokulunda Ormancılık Bölümü ile bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulunda Tasarım Bölümü ve bu bölüme bağlı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı da açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkçılık, Karadeniz, Genetik, Güncel
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