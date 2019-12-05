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KTÜ'de İLAFAR tanışma ve işbirliği toplantısı düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesindeki İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İLAFAR) tanışma ve işbirliği toplantısı düzenlendi.

05.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:16KTÜ'de İLAFAR tanışma ve işbirliği toplantısı düzenlendi
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesindeki İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İLAFAR) tanışma ve işbirliği toplantısı düzenlendi.
Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, üniversite bünyesinde kurulan İLAFAR'ın çok güzel projelere imza attığını söyledi.
Türkiye'de ilk kez zirai ilaçların testlerinin İLAFAR Merkezinde yapılacağının altını çizen Okumuş, zirai ve veteriner ilaçları anlamında önemli çalışmalar yürüten İLAFAR ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Yusuf Mengi de DOKAP başkanlığı olarak bölgesel kalkınma yürüten bir kuruluş olduklarını belirterek, bölgenin kalkınmasına ve refahına hizmet edecek bir program olan kalkınma programının bölgedeki tüm sektörlere ivme kazandırdığını vurguladı.
Mengi, DOKAP olarak her zaman böyle projelerin arkasında olduklarını dile getirdi.
İLAFAR Müdürü Prof. Dr. Feride Sena Sezen de sunumunda, merkez olarak eczacılık, mühendislik, fen ve tıp fakülteleriyle işbirliğinde araştırma ve çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Sezen, zirai ve veteriner ilaçları anlamında çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek ülkenin ilaç sektöründeki küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak, değer zincirini daha üst konuma taşımak ve DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği kapsamındaki üniversitelerle iş birliğini geliştirmeyi arzu ettiklerini kaydetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Doğu Karadeniz Projesi, Güncel

Kaynak: AA

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