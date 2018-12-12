Ktü'de Yürütülen Projeler Görüşüldü

Karadeniz
Teknik Üniversitesinde (KTÜ) yürütülen projeler düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda görüşüldü.
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal
başkanlığında, rektörlük binasında düzenlenen toplantıya, Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu
, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Doğu Karadeniz
İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi
Gürdoğan, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman
ile danışma kurulu üyesi kurumların yetkilileri ve temsilcileri katıldı.
Toplantıda, kurumlar tarafından yürütülen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve koordinasyon sağlanması konuları görüşüldü.
Toplantının ardından KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi de ziyaret edilerek, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Trabzon,Süleyman Baykal,Karadeniz
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:02