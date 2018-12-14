Ktü'den Adıyaman'daki İlkokul Öğrencilerine Destek

Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) tarafından, Adıyaman
'daki ilkokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımı yapıldı.
KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda yürütülen "Isınan Yürekler" kampanyası kapsamında temin edilen kırtasiye malzemeleri ve kışlık kıyafetler, Adıyaman'n Gölbaşı
ilçesine bağlı Belören
köyündeki ilkokul öğrencilerine gönderildi.
Öğrenciler ve akademisyenlerin katkılarıyla toplanan eşyalar, 39 ilkokul öğrencisine ulaştırıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi,Adıyaman
14 Aralık 2018 Cuma 12:51