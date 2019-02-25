Ktü İlafar, "İyi Uygulama Örneği" Seçildi

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca seçilen 2018 yılının 15 iyi uygulama örneği arasında yer aldı.KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) paydaşları arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla oluşturulan KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı'nın, Bakanlık ve KTÜ Rektörlüğü işbirliğinde 18-19 Şubat'ta KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi.Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'in de katıldığı toplantıda, 2018 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sunum yapıldığı ifade edilen açıklamada, 2018 yılının iyi uygulama örneklerinin de paylaşıldığı vurgulandı.Açıklamada, 15 ildeki iyi uygulama örnekleri arasında Trabzon'un da yer aldığına dikkat çekilerek, "KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal'ın desteği ile kuruluş çalışmaları tamamlanan KTÜ İLAFAR, Bakanlık tarafından 'İyi Uygulama Örneği' olarak kamuoyuna sunuldu." ifadeleri yer aldı.Bakan Yardımcısı Dönmez ve Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit'in, İLAFAR'ı da ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bakan Yardımcısı Dönmez'e, KÜSİ Trabzon İl Temsilcisi ve Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Ali Haydar Doğu ve İLAFAR Müdürü Prof. Dr. Sena Sezen, merkezin altyapı kurulumu ve başlatılan projeleri hakkında bilgi sundu. Merkezi desteklediklerini belirten Dönmez, özel bir tema seçilerek ülke genelinde katılımın olacağı toplantının İLAFAR tarafından düzenlenmesini istedi."Açıklamada, 2018 yılının iyi uygulama örnekleri şöyle sıralandı:"Adıyaman-Üniversite Tez Yönetmelik Degˆis¸ikligˆi, Batman-Üniversite'de Mesleki Egˆitim Kursunun Açılması, Çorum-Ticaret ve Sanayi Odası-Üniversite Tez Protokolü, Edirne-KÜSI· Tez Havuzu Projesi, Eskişehir-Sanayinin ihracat Kapasitesinin Artırılması, İzmir-Uluslararası Bas¸arı-Gökmen Makine, Karaman-Üniversite-Sanayi-I·S¸KUR Protokolü, Kırıkkale-Ticaret ve Sanayi Odası-Üniversite Protokolü (KÜSI· Sanayi Kurulu-KÜSI· Akademisyen Kurulu), Manisa-Ar-Ge/Tasarım Merkezleri I·s¸birligˆi Platformu, Niğde-OSB-Teknopark Proje I·s¸birligˆi, Samsun-Meslek Yüksek Okulu- Sanayi I·s¸birligˆi, Şanlıurfa-Üniversite-Sanayi Altyapı Protokolü, Tekirdağ-Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin Kurulumu, Trabzon- Aras¸tırma Altyapısının Kurulumu (I·LAFAR), Tunceli-OSB-Teknopark Ofis I·s¸birligˆi, Van-OSB'de MYO Kurulumu."Öte yandan, toplantıda "2019 İl Eylem Planları"nın da açıklandığına işaret edilerek, Trabzon Eylem Planında 'KTÜ İLAFAR'ın Sanayi ile Entegrasyonu' hedefinin de yer aldığı aktarıldı.