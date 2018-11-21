Ktü Klinik Araştırmalar Merkezi Hizmete Başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) Klinik Araştırmalar Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.
KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Tıp Fakültesi'nde düzenlenen törene, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal
, fakülte yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı belirtildi.
Klinik Araştırmalar Merkezi'nin 6 aylık gibi kısa sürede hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Ülkemizde alanındaki ilk örneklerden olan KTÜ Klinik Araştırmalar Merkezi, KTÜ Tıp Fakültesi'nde çeşitli anabilim dallarında yürütülen klinik araştırmaların sayısındaki artışa paralel olarak bu yıl içerisinde planlanmıştı. Merkezde yürütülen klinik çalışmalara ait ilaç ve dosyaların saklandığı odalar, monitorizasyon odası, önceki çalışmalara ilişkin dosyaların bulunduğu arşiv, bu klinik çalışmalarda görev yapan saha koordinatörlerinin çalışma odaları yanında, yönetici ve toplantı odaları bulunuyor."
Klinik Araştırmalar Merkezi'nde 40'a yakın araştırmanın aktif olarak yürütüleceği ve bu çalışmalarda 13 saha koordinatörünün görev yapacağı kaydedildi.
Süleyman Baykal,Karadeniz Teknik Üniversitesi
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:47