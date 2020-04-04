Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KTÜ Öğretim üyesi Korona virüsten hayatını kaybetti

Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sabri Duman, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

04.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:09
KTÜ Öğretim üyesi Korona virüsten hayatını kaybetti
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sabri Duman, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Sabri Duman (55) hayatını kaybetti. Tedavisi sonuç vermeyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim üyesi Mustafa Sabri Duman, memleketi Çaykara ilçesinde toprağa verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mustafa Sabri, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››KTÜ Öğretim üyesi Korona virüsten hayatını kaybetti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:08: Hatay'da, koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 kişiye 72 bin 450 TL ceza - Haber 19:08: Pozantı'da giriş ve çıkışlar polis kontrolünde - Haber 19:08: Tokat'ta sivil toplum kuruluşlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 19:07: Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı - Haber 19:07: Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 18:27: Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber