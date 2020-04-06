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KTÜ ve Giresun Üniversitesinde uzaktan eğitime başlandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Giresun Üniversitesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitime başlandı.

06.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:02
KTÜ ve Giresun Üniversitesinde uzaktan eğitime başlandı
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Giresun Üniversitesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitime başlandı.
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta ara verilen eğitim öğretim sürecine KTÜ Uzaktan Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığı ile eş zamanlı olarak bugün başlandığını belirtti.
Öğrencilerin mesleki yeterliliği ve bilişsel gelişimi için üniversitenin teknik altyapısının güçlendirildiğini vurgulayan Baykal, tüm akademisyenlerin üç hafta boyunca harekete geçtiğini ve büyük bir özveriyle sanal eğitim ortamını hazırladığını aktardı.
Baykal, öğrencilere, bahar yarıyılı sonuna kadar devam edecek olan bu süreçte dersleri titizlikle takip etmelerini, akademisyenlerin önereceği kaynakları okumalarını, araştırma ve öğrenme yetilerini harekete geçirmelerini tavsiye etti.
Yaşanan bu zor günlerde bilimsel bilgiye itibar edilmesinin önemine işaret eden Baykal, "Disiplini elden bırakmayarak, kurallara uyarak atlatacağız ve güzel günleri hep birlikte kucaklayacağız. Evde kalın, sağlıkla kalın ve bilimsel bilgiyle baş başa kalın. Başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Giresun
Giresun Üniversitesinde de uzaktan eğitime bugün başlandığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs mücadelesi kapsamında YÖK tarafından örgün eğitimin sona erdirilmesi üzerine, tüm üniversitelerde olduğu gibi Giresun Üniversitesinde de uzaktan öğretim sistemine geçildiği belirtildi.
Uzaktan öğretim sistemine herhangi bir sorun yaşanmadan başlandığı kaydedilen açıklamada, "Öğrenciler canlı bir şekilde, kendilerine verilen haftalık ders programına göre derslerini eş zamanlı işliyorlar. Uzaktan öğretim portalına işlenen derslerin videoları, ders notları ve her türlü doküman öğrencilerin yararlanmaları için aktarılıyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, iş yerleri, atölye ve laboratuvarlarda işlenen derslerin ise 15 Haziran Pazartesi günü başlayacağı, 17 Temmuz Cuma günü sona ereceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Süleyman Baykal, Giresun, Güncel
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