Ktün'de İlk Diploma Heyecanı

Kaynak: AA

Konya Teknik Üniversitesi'nde (KTÜN) lisansüstü, lisans ve önlisans programlarını başarıyla bitiren öğrencilere ilk diplomaları düzenlenen törenle verildi.KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ve senato üyeleri, üniversitenin Senato Salonu'nda düzenlenen törende, lisansüstü, lisans ve önlisans programlarından mezun olmaya hak kazanan 64 öğrenciye diplomalarını verdi.Özçelik, Konya'da sanayi alanında önemli gelişmelerin yaşandığını dile getirerek, şöyle konuştu:"Bu kapsamda, Aselsan'ın kente kuracağı tesis, Konya için bir lokomotif olacak. Bu da teknolojinin sınıf atlaması anlamına geliyor. KTÜN olarak Konya'da stratejik kuruluşların da faaliyete geçmesiyle üniversiteler arasında ilk sıralara gelmeyi hedefliyoruz. Konya'da 30'a yakın Ar-Ge merkezi var. Özellikle Ar-Ge merkezli firmaların üniversitelerle iş birliği halinde olması gerekiyor. Şu anda üniversite-sanayi iş birliği maalesef istenilen düzeyde değil. Bu iş birliği, teknolojimiz geliştiğinde ortaya çıkacak."Üniversitenin Türkiye'deki mühendislik fakülteleri içerisinde 13. sırada olduğunu belirten Özçelik, şunları kaydetti:"Üniversitemiz geçen yıl mayıs ayında kuruldu. Köklü geçmişe sahip fakülteler üniversitemize eklendi. Bulunduğunuz sektörde faaliyetlerinizi yürütürken üniversite ile bağlarınızı her zaman koruyun. Aidiyet her zaman çok önemlidir. Mutlaka her yıl mezuniyet törenlerine katılarak, mezunlar derneğine üye olarak aile bağımızı ve birlikteliğimizi devam ettirmenizi istiyoruz."