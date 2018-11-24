Kuaför Kız Kardeşini Para İçin Öldürmüş

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:11



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:11

Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçtiğimiz gün kuaförlük yapan kız kardeşini öldüren zanlının cinayeti para için işlediği ortaya çıktı. Ağabeyinin silahından çıkan 6 kurşunla öldürülen kuaför kadının 1 ay önce emniyete giderek ağabeyinden şikayetçi olduğu, can güvenliği olmadığı için Gemlik ilçesini terk etmek istediğini, ağabeyinin kendisini gördüğü yerde öldürebileceğini söylediği ileri sürüldü.Olay geçtiğimiz gün Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan kadın kuaförü Günay Torun,(55) işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada yaklaşan beyaz renkli otomobilden inen bir kişi direksiyondaki Günay Torun'a doğru tabancayla 6 el ateş etti. Torun, olay yerinde hayatını kaybederken ateş eden kişi beyaz renkli otomobile binerek kaçtı.Zanlı ağabey bir başka ilçede yakalandıOlayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Torun'u, ağabeyi Halil K.'nın öldürdüğünü belirledi. Halil K. Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir tanıdığının evinde suç aleti tabancayla yakalandı. Olayda kendisine yardımcı olduğu öne sürülen kayınbiraderi E.G. ile Halil K.'nın yakalandığı evin sahibi S.T. de gözaltına alındı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 3 kişi adliyeye sevk edildi. Cinayeti işlediği belirlenen ağabey Halil K. tutuklanırken E.G. ve S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gemlik'i terk edemeden bulmuşOlayda hayatını kaybeden 55 yaşındaki Günay Torun'un, kendisinden sürekli para isteyen ağabeyinden korktuğu için ilçeyi bir an önce terk etmek istediği ortaya çıktı. 1 ay önce Gemlik Emniyet Müdürlüğüne giderek ağabeyi Halil K.'dan (56) şikayetçi olan kadının, "Ağabeyim olan Halil K. sürekli benden para istiyor vermeyince ölümle tehdit ediyor. Beni gördüğü yerde öldürebilir" dediği ileri sürüldü. - BURSA