Haberler » Güncel » Kuaförden fakir öğrencilere eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş - Haber

Kuaförden fakir öğrencilere eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kuaför Abdullah Aras, 30 fakir öğrenciyi eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş edecek.

06.01.2020 20:25 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:30 Kuaförden fakir öğrencilere eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş
'ın ilçesinde kuaför Abdullah Aras, 30 fakir öğrenciyi eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş edecek.

Eğitime destek kapsamında böyle bir karar aldığını dile getiren kuaför Abdullah Aras, Muratlı Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dahilinde kart bastırıp maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verdi. Aras, imkanları ölçüsünde maddi durumu iyi olmayan 30 öğrenciyi eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş edeceğini söyledi. Ücretsiz tıraş edeceği öğrencilerin okul müdürlüklerince tespit edildiğinin altını çizen Aras, "Bunu yapmak önceden beri aklımdaydı. Ben de okurken maddi imkansızlıklar yaşadım ve yeri geldi tıraş olacak para bulamadığım dönemler oldu. Bu yüzden böyle bir kampanya yapmaya karar verdim. Allah nasip ederse bir ömür boyu bu uygulamayı sürdürmek istiyorum" dedi.

Okullara giderek okul müdürü ve öğretmenlerle görüştüğünde teklifini çok olumlu karşıladıklarını anlatan Aras, "Okul idarecileri ilk defa böyle bir teklifle karşılaştıklarını söylediler ve çok memnun oldular. İlçedeki her okuldan üç öğrenci istedim. Eğitimleri boyunca yanlarında olacağım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Abdullah Aras, Tekirdağ, Muratlı, Kuaför, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:16   Çift katlı otobüslere fırtına engeli - Haber
21:15   ÇİFT KATLI OTOBÜSLERE FIRTINA ENGELİ - Haber
21:15   Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haber
21:14   Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Haber
21:14   İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a tepki: "İran'ı tehdit etmeyin" - Haber
20:42   John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Haber
20:08   15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Haber
19:01   Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Haber
18:59   Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Haber
18:45   İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haber
6.01.2020 21:20:30