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Kuaföre silahlı saldırı: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuaförün önünde oturan gruba bir otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

17.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:51Kuaföre silahlı saldırı: 1 ölü

'in ilçesinde kuaförün önünde oturan gruba bir otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi Mehmetçik Parkı'nın yanında bulunan erkek kuaföründe meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında kuaför önünde oturan arkadaş grubu olan M.Ö., R.B.,S.B., M.Ç., F.B. ve Hadi İncirligöz sohbet ederken, bu esnada 33 NUJ 26 plakalı araçtan pompalı tüfekle 2 el ateş açıldı. Açılan ateşte Hadi İncirlioğlu (40) sağ göğsünden yara aldı. Hastaneye kaldırılan Hadi İncirlioğlu yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarına iddiasına göre tüfekle ateş açan kişinin M.Ö. olduğu belirtildi.


Polis, şüphelerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - MERSİN


Kuaför, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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