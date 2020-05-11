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Kuaförler 2 ay sonra hizmete başladı, hanımlar sıraya girdi

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatılan kuaförler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yaklaşık 2 ay aradan sonra yeniden açılarak hizmete başladı.

Kuaförler 2 ay sonra hizmete başladı, hanımlar sıraya girdi
11.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:04
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatılan kuaförler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yaklaşık 2 ay aradan sonra yeniden açılarak hizmete başladı. Sırayla, ateşleri ölçülüp dezenfekte edilerek koltuğa alınan müşteriler, bu süreçte kuaför ve berberlerin çok önemli bir hizmeti yerine getirdiğini fark ettiklerini söylediler.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında erkek ve kadın kuaförleri 21 Mart'tan itibaren geçici olarak kapatılmıştı. Kendilerinin 16 Mart'ta tedbir kapsamında hizmete ara verdiklerini belirten Aydın'daki kuaförlerden Ümit Efe, yeni süreçte randevu defteri oluşturduklarını belirterek "Öncelikle salona giriş dezenfekte edilerek yapılıyor. Tüm personelimiz tek kullanımlık koruyucu malzemelerini ve tüm önlemleri alarak hizmet veriyor. Gelen her müşterimize önce dezenfaktan malzemeler sunuyoruz. Ardından ateşini ölçüp iletişim bilgilerini alıyoruz. Sonra da kuaför hizmetlerini verip evine uğurluyoruz. Müşterilerimiz kuaförlerini bizler de işimizi ve müşterilerimizi çok özledik" diyerek halkın bayram öncesi sıkışıklığı yaşamaması için şimdiden randevusunu almasını tavsiye etti.

Yaklaşık 2 ay sonra kuaföre gelen hanımlar da bir yandan saçlarını kestirip bakımlarını yaptırırken diğer yandan da stres attılar. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: 21 Mart, Kuaför, Aydın, Güncel, Haber

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