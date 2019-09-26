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Kuaförlerin şampiyonu Serik'ten çıktı

Engelliler yararına düzenlenen "Kuaförler El Ele" yarışmasında birinci olan kuaför Mehmet Çetin memleketi Serik'te davul zurnalarla karşılandı.

26.09.2019 11:31Kuaförlerin şampiyonu Serik'ten çıktı
Engelliler yararına düzenlenen "Kuaförler El Ele" yarışmasında birinci olan kuaför Mehmet Çetin memleketi Serik'te davul zurnalarla karşılandı.

Ankara Kuaförler Odası tarafından düzenlenen kuaförler el ele yarışmasında Mehmet Çetin salon topuz saç kategorisinde birinci oldu. Yarışmada elde edilen gelir engellilere bağışlandı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yaklaşık 60 usta kuaför birinci olmak için yarıştı. Organizasyonda Antalya'yı temsil eden Çetin, yarıştığı dalda Türkiye birincisi oldu.

Elde ettiği birincilikle, ilce halkı ve sevenleri tarafından coşku ile karşılanan kuaför Çetin, Antalya ve Serik ilçesine böyle güzel ve anlamlı organizasyonda başarılı bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Bana destek olan eşime, aileme, sevdiklerime ve Serik halkına teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Antalya, Ankara, Kuaför, serik, Güncel

Kaynak: İHA

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