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Kuaförlük kursuna katılan hanımlar kalfalık belgelerini aldı

Yunusemre Belediyesi Ayn-ı Ali Hanımlar Lokali'nde kuaförlük kursuna katılan kursiyerler kalfalık belgelerini aldı.

09.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:23Kuaförlük kursuna katılan hanımlar kalfalık belgelerini aldı
Belediyesi Ayn-ı Ali Hanımlar Lokali'nde kuaförlük kursuna katılan kursiyerler kalfalık belgelerini aldı. Kursiyerler, ustalık belgesi almaları halinde kendi iş yerlerini açabilecek.

Yunusemre Belediyesi Ayn-ı Ali Mahallesi Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda eğitim gören kuaförlük kursiyerleri mesleğin inceliklerini öğreniyor. Hanım lokalinde 3 yıldır eğitim alan 3 bayan kalfalık belgelerini aldı. Ustalık belgesini de almaları durumunda bayanlar kendi iş yerlerini açabilecek. Kursiyerlerinin göstermiş olduğu emek ve başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirten Kuaförlük Kurs Öğretmeni Betül Kocabay, emeklerinin karşılığını almanın mutluluk verici olduğunu ifade etti. Kocabay, "Yaklaşık 3 yıldır öğrencilerimiz ile beraberiz. Sabırla özveriyle bu süre içerisinde bildiğim her şeyi onlarla paylaştım. Emeklerimizin karşılığını almak mutlu ediyor. Onları çok daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Burada daima yeni insanlarla da tanışıyoruz. Bu işi yapacak olanlar zaten bizimle devam ediyor. Belediyemiz bize bu imkanı sunduysa fırsatı bence hanımlarımız değerlendirmeli. Bizlere olan desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Kursiyerlerden Naciye Canbaz da eğitim sonrası mesleğine geri döneceğini dile getirerek duygularını şu sözlerle anlattı: "Evli ve 3 çocuk annesiyim. Kuaförlük ilk mesleğimdi. Uzun çalışma saatlerinden dolayı bırakmak zorunda kalmıştım. Belediyemizin kurslarını duydum, kaydoldum. Burada güzel bir eğitim gördük. Yaklaşık 3 yıldır eğitim almaktayım. Mesleğimi çok seviyordum. Burada her şeyi birebir pratik yaparak yeniden öğrendim. Hayallerime ulaşmama çok az kaldı. Kendimle gurur duyuyorum. Ev hanımları evlerinde oturmak yerine kendilerini geliştirebilir. Herkese tavsiye ediyorum. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" - MANİSA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Ekonomi

Kaynak: İHA

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