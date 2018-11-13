Kuaförüm Okulda" Projesi

Çaycuma
Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
"Kuaförüm Okulda" projesini başlattı.
İlçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı okullarda okuyan özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan "Kuaförüm Okulda" adlı projeyi İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli
, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve "Kuaför Esin"in sahibi Esin Akçaalan
arasında kaymakamlık makamında imzalandı.
"Kuaförüm Okulda" projesinin koordinatörü ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz
, projenin hedefinin sadece, öğrencilerin kendilerini değerli hissettirmek, farkındalık oluşturmak, özgüvenlerini geliştirmek ve mutlu bireyler haline getirmek" olduğunu söyledi.
Kaymakam Serkan Keçeli de, bu projenin öğrenciler üzerinde özgüven kazandıracağına inandığını vurgulayarak, "Özel eğitimli öğrenciler dezavantajlı grupta kalan öğrencilerimiz. Genel baktığımız tamamı için değil, maddi anlamda sıkıntı yaşayan, yaşam şartları açısından daha zor durumda olan öğrenciler var. insanlar artık daha bakımlı olmaktan keyif alıyorlar. bir insan aynaya baktığında kendini bakımlı gördüğünde bütün olaylara özgüvenli yaklaşıyor. Bu ojenin hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimize özgüven kazandırılmasında katkıda bulanacağına inanıyorum." dedi.