Kuaförüm Sensin hangi kanalda, hangi günler, saat kaçta yayınlanıyor?

Saç kesiminin sıra dışı bir yarışmaya dönüştüren Kufaörüm Sensin, diyalogları, saç şekilleri ve yaşanan olaylarla gündemi belirliyor. Gündüz kuşağının ilgi çeken programı Kuaförüm Sensin hangi kanalda, saat kaçta ve hangi günler yayınlanıyor gibi sorular izleyicilerin merak konusu oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kuaförüm Sensin Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

KUAFÖRÜM SENSİN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Kuaförüm Sensin saat 12:30'da yayınlanıyor.

KUAFÖRÜM SENSİN HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kuaförüm Sensin hafta içi her gün yayınlanıyor.

KUAFÖRÜM SENSİN JÜRİLERİ KİM?

Yarışma sunucusu Özge Borak

Jüri: Adnan Serter, Muammer Ketenci ve Ayşegül Kartal

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI HAKKINDA

Kuaförüm Sensin yarışması, en doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözleri arıyor.

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 12.30'date Show TV'de!

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin'de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!