Haberler » Güncel » Küba, ABD'yi anayasal düzenine saldırmakla suçladı - Haber

Küba, ABD'yi anayasal düzenine saldırmakla suçladı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD'nin Havana Büyükelçiliğini, tutuklu muhalif lider Jose Daniel Ferrer üzerinden Küba toplumuna ve anayasal düzenine saldırıda bulunmakla suçladı.

26.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:56Küba, ABD'yi anayasal düzenine saldırmakla suçladı
Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD'nin Büyükelçiliğini, tutuklu muhalif lider Jose Daniel Ferrer üzerinden Küba toplumuna ve anayasal düzenine saldırıda bulunmakla suçladı.
Parrilla, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetimini, Küba'nın yasa dışı olarak gördüğü, Küba Yurtseverler Birliği (UNPACU) örgütünün lideri, muhalif Jose Daniel Ferrer'in tutuklanması olayı üzerinden ülkeye iftira atmak ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütmekle itham etti.
Rodriguez Parrilla, paylaşımında, "Küba'daki ABD Büyükelçiliği, Jose Daniel Ferrer'in koruyup kollanmış, yönlendirilmiş ve maaşlı ajanı olarak kullanmıştır. Bu, Küba'nın iç işlerine açık bir müdahale ve şiddet kışkırtıcılığıdır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin Havana Büyükelçiliğini Küba'nın egemenlik haklarına ve içişlerine müdahale aracı olarak kulladığını öne süren Rodriguez Parilla, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da eleştirerek şunları kaydetti:
"Darbeleri alkış tutan, müttefiklerinin cinayetlerini, barbarca eylemlerini, baskı insan haklarının ihlallerini görmezden gelen ABD Dışişleri Bakanı, Küba'daki Büyükelçiliğini egemen bir ülkenin içişlerine müdahale aracı olarak kullanıyor. Küba bu yalan ve iftiralara pabuç bırakmayacak."
Küba, ABD'nin Havana Büyükelçiliği ile Maslahatgüzarı Mara Tekach'ın, tutuklu muhalif lider Daniel Ferrer ile iş birliği içinde toplumu bölmeye çalıştığını ileri sürmüştü.
Muhalif Ferrer'in beraberindeki 3 kişiyle adam kaçırmak ve saldırmak suçundan 1 Ekim'de tutuklandığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin olayı Küba'nın saygınlığını sarsmak amacıyla kullandığı kaydedilmişti.
Açıklamada, "Küba'daki ABD Büyükelçiliği, Jose Daniel Ferrer'in koruyup kollanmasında, yönlendirilmesinde ve fonlanmasında temel araç olmuştur, bu Küba'nın iç işlerine açık bir müdahale ve şiddet kışkırtıcılığıdır." ifadesine yer verilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Havana, Küba, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:44 MALTEPE'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ
22:44 Hatay'da fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
22:42 Kalın: "Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi'nde vereceği önemli mesajlar var"
22:38 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi'nde vereceği önemli mesajlar var"
22:36 Öğretmenler Funda Arar konserinde buluştu
22:30 Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
22:17 Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
22:06 Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü
21:40 Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor
21:18 MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
14:17 Ödül törenine damga vuran şakalaşma! Guardiola'dan Klopp'a: Kupaları takas edebiliriz
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
26.11.2019 22:46:30