Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi

Başbakanlık pozisyonu, 1976 yılında devrimci lider Fidel Castro tarafından kaldırılmıştı. Bu yıl yürürlüğe giren yeni anayasa kapsamında ise başbakanlık geri getirildi.

BAŞKAN'IN SAĞ KOLU OLACAK

56 yaşındaki Manuel Marrero Cruz, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in bazı sorumluluklarını devralacak. Küba devletinin kontrolündeki 'Cubadebate' yayın kuruluşu, Cruz'un pozisyonunu şu ifadeyle açıklığa kavuşturdu: Hükümetin başı cumhuriyetin başkanının idari sağ kolu olacak.

"KOZMETİK DEĞİŞİKLİK"

Küba rejimini eleştirenler, yapılanların 'kozmetik' değişiklikler olduğunu savunuyor ve Ada'daki gerçek karar mekanizması olarak Küba Komünist Partisi ve ordunun kalacağını düşünüyor.

KÜBA'DA DEVRİM İZLERİ

"Küba Devrimi" olarak bilinen sürecin izlerini hem Havana hem de ülkenin diğer kentlerinde sık sık görmek mümkün. Che Guevera ve Fidel Castro'nun sözleri ve çizilen resimleri, evlerle birçok binanın duvarlarında hemen dikkatinizi çekiyor.

ABD'nin tüm kısıtlamalarına rağmen çoğunlukla kendi imkanlarıyla ekonomisini ayakta tutmaya çalışan Castro'nun ülkesi, ana gelir kaynaklarından biri olan turizmde gelişmeyi hedefliyor.

Bu yıl 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Küba Turizm Fuarı (FITCUBA 2019) da bu hedefin ortaya konulduğu arenaya dönüştü. Fuarda, ülkenin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini anlatan geziler ve konferanslar düzenlenirken, pek çok yabancı konuğun ağırlanması dikkati çekti.