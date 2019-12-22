Haberler » Güncel » Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber

Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi

Küba'da 1976 yılında devrimci lider Fidel Castro tarafından kaldırılan başbakanlık makamı tekrardan hayata geçirildi. Turizm Bakanı Manuel Marrero Cruzz, başbakan olarak görevlendirildi.

22.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:27

pozisyonu, 1976 yılında devrimci lider Fidel Castro tarafından kaldırılmıştı. Bu yıl yürürlüğe giren yeni anayasa kapsamında ise başbakanlık geri getirildi.

BAŞKAN'IN SAĞ KOLU OLACAK

56 yaşındaki Manuel Marrero Cruz, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in bazı sorumluluklarını devralacak. devletinin kontrolündeki 'Cubadebate' yayın kuruluşu, Cruz'un pozisyonunu şu ifadeyle açıklığa kavuşturdu: Hükümetin başı cumhuriyetin başkanının idari sağ kolu olacak.

"KOZMETİK DEĞİŞİKLİK"

Küba rejimini eleştirenler, yapılanların 'kozmetik' değişiklikler olduğunu savunuyor ve Ada'daki gerçek karar mekanizması olarak Küba Komünist Partisi ve ordunun kalacağını düşünüyor.

KÜBA'DA DEVRİM İZLERİ

"Küba Devrimi" olarak bilinen sürecin izlerini hem Havana hem de ülkenin diğer kentlerinde sık sık görmek mümkün. Che Guevera ve Fidel Castro'nun sözleri ve çizilen resimleri, evlerle birçok binanın duvarlarında hemen dikkatinizi çekiyor.

ABD'nin tüm kısıtlamalarına rağmen çoğunlukla kendi imkanlarıyla ekonomisini ayakta tutmaya çalışan Castro'nun ülkesi, ana gelir kaynaklarından biri olan turizmde gelişmeyi hedefliyor.

Bu yıl 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Küba Turizm Fuarı (FITCUBA 2019) da bu hedefin ortaya konulduğu arenaya dönüştü. Fuarda, ülkenin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini anlatan geziler ve konferanslar düzenlenirken, pek çok yabancı konuğun ağırlanması dikkati çekti.

Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi

Fidel Castro, Başbakanlık, Küba, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:00   E-5 Karayolu'nda ilginç olay - Haber
12:00   Spor trafik kazasında 2 futbolcusunu kaybeden keşanspor, yeniden sahalara dönüyor - Haber
12:00   Antalya türkiye'de 457 milyon değerinde 4 ada ve 1 yarımada satılık-arşiv - Haber
12:00   Guatemala'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı 21 ölü - Haber
11:55   Malatya OSB Meslek Yüksekokulu, 3+1 sistemiyle eğitim veriyor - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
10:01   Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı - Haber
09:44   Son dakika: Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı - Haber
22.12.2019 12:01:07