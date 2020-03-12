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Küba'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi

BUENOS Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

12.03.2020 05:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 05:38
Küba'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
BUENOS Karayipler 'de bir ada ülkesi Küba 'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.
Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana 'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.
Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Karayipler, İtalya, Havana, Küba, Güncel

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