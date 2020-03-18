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Küba'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Karayipler ülkesi Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

18.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:22
Küba'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Karayipler ülkesi Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki haberlere göre, Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Havana'da 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki İtalyan turistin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Böylece, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm yaşanmış oldu.
ABD ve İspanya'dan ülkeye dönen 3 kişide daha virüse rastlanmasıyla Küba'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 7'ye çıktı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Karayipler, Havana, Küba, Güncel

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