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- Küba'da sağlıkçılar korona vakalarını tespit için kapı kapı dolaşıyor

- Küba'da sağlıkçılar korona vakalarını tespit için kapı kapı dolaşıyor Kübalı sağlık yetkilileri kapı kapı gezerek korona virüs vakalarını tespit etmeye çalışıyor.

02.04.2020 18:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:00
- Küba 'da sağlıkçılar korona vakalarını tespit için kapı kapı dolaşıyor
HAVANA - Kübalı sağlık yetkilileri kapı kapı gezerek korona virüs vakalarını tespit etmeye çalışıyor.
İlk korona vakasının 11 Mart'ta, ilk korona kaynaklı can kaybının ise 18 Mart'ta görüldüğü Küba'da sağlık ekipleri kontrollerini arttırdı. Kübalı sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığının başlattığı program çerçevesinde başkent Havana 'da sokak sokak gezerek vatandaşı korona virüs muayenesinden geçiriyor. Sabahın erken saatlerinde iş başı yapan sağlık ekipleri, bugüne kadar 6 milyon kişiyi kontrolden geçirdi.
Sağlık görevlisi Ana Ibıs Conesa, "Kapı kapı dolaşıp semptom gösteren ancak hastaneye başvurmayan vatandaşları tespit etmeye çalışıyoruz. Böylece semptomları saklayamıyorlar" dedi.
Ülkede bugüne kadar 170 korona virüs vakası tespit edilirken, 4 can kaybı yaşandı. Korona virüs vakalarının ortaya çıkmasıyla Karayip ülkeleri tarafından limana yanaştırılmayan İngiltere bandıralı MS Braemar adlı gemiyi Küba kabul etmişti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez yaptığı açıklamada, tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınarak yolcuların İngiltere'ye dönüşünün gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
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- Küba’da sağlıkçılar korona vakalarını tespit için kapı kapı dolaşıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Havana, Küba, Güncel

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- Küba'da sağlıkçılar korona vakalarını tespit için kapı kapı dolaşıyor
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