Küba'dan ABD'nin "diplomat" adımına cevap

ABD'nin, Küba 'nın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan iki diplomatının ülkeden ayrılmasını istemesinin ardından Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu adımını "saldırganlık" olarak nitelendirdi.Rodriguez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küba, ABD hükümetinin bu eylemlerine zamanında ve uygun bir şekilde yanıt verecek." ifadesini kullandı.Kübalı diplomatların, ABD'den ayrılmalarının istenmesine ilişkin ülkesinin vereceği cevabı beklediğini belirten Rodriguez, ada genelindeki enerji kıtlığını ve bu adımı, Trump yönetiminin saldırısının bir parçası olduğunu dile getirdi.Rodriguez, ABD'nin, Küba'nın enerji tedarikçilerini baskı altına almaya çalıştığına işaret ederek, Trump yönetiminin, ülkesinin Güney Amerika, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki yakıt tedarikçileri ve nakliyecilerini baskı altına almak için kampanya yürüttüğünü söyledi.Diplomatik konut dokunulmazlığının suistimal edildiği iddiasıABD, Küba'nın New York'taki BM misyonunda çalışan iki diplomatının ülkeden ayrılmasını istemişti.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD aleyhine faaliyet yürüttükleri tespit edilen" Küba'nın BM Temsilciliğinde görevli iki diplomatın ülkeden ayrılması talebinin, Küba makamlarına iletildiği bildirilmişti.Ülkeden ayrılması talep edilen görevlilerin "diplomatik konut dokunulmazlığını suistimal ettiğini" ileri süren Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, "ABD ulusal güvenliğini tehdit eden her türlü girişimi ciddiyetle ele alıyoruz ve konut dokunulmazlığını suistimal eden başka personel olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, geçen haftaki açıklamasında, ülkesinin dizel yakıttaki yetersizlik nedeniyle enerji kriziyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunmuştu.Diaz-Canel, Kübalıları dizel yakıt yetersizliğine bağlı yaşanacak sıkıntılara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyararak, ilerleyen günlerde kesintileri engellemeyi umduklarını belirtmişti.ABD'nin, petrolü adaya taşıyan nakliye firmalarına karşı tedbirler dahil, Küba'ya yönelik yaptırımlarında artış olduğuna işaret eden Diaz-Canel, dizel yakıt sıkıntısından ABD yaptırımlarını sorumlu tutmuştu.Trump, Küba'yla başlatılan normalleşme sürecini 2 yıl önce iptal etmiştiABD Başkanı Trump, 2017'de, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıklamıştı.Trump, Obama yönetiminin 2014'ün sonunda 50 yılı aşkın süredir diplomatik bağı bulunmayan ve ekonomik yaptırım uygulanan Küba ile aldığı ilişkileri normalleştirme kararının sadece Küba hükümetinin menfaatine olduğunu söylemişti.ABD'nin Küba politikasını değiştirdiklerini belirten Trump, "Derhal yürürlüğe girmek üzere önceki ABD yönetiminin Küba ile yaptığı tek taraflı anlaşmayı iptal ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.