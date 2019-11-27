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Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, ABD yönetiminin Kübalı bir petrol şirketini, "Venezuela'ya yönelik yaptırımları deldiği" gerekçesiyle yaptırım listesine eklemesi kararına tepki gösterdi.

27.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:08Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi
Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, ABD yönetiminin Kübalı bir petrol şirketini, " 'ya yönelik yaptırımları deldiği" gerekçesiyle yaptırım listesine eklemesi kararına tepki gösterdi.
Diaz-Canel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Washington yönetimini, Küba Merkezli "Corporacion Panamericana" adlı petrol şirketini, Küba'nın devlet yönetimindeki "Cubametales" adlı şirketi adına petrol ithalatı ve ihracatı yaptığı gerekçesiyle yaptırım listesine ekleme kararını kınadı.
Washington yönetimini, Corporacion Panamericana petrol şirketinin, Küba'ya petrol alımı yaptığı için cezalandırıldığını belirten Diaz-Canel, ABD'yi Küba halkına karışı nefret ve kibir duyguları beslemekle suçladı.
Diaz-Canel, "Bir diğer blokaj tedbiri: Şirket, Küba için petrol alımı yaptığından dolayı ABD tarafından yaptırıma uğradı. Emperyal acizlik, kibir ve nefret bizi teslim alamayacak." paylaşımında bulundu.
Küba halkının ve devlet başkanının, ABD yönetiminin düşmanca saldırılarına karşı direnmeye devam edeceğini vurgulayan Diaz-Canel, kararlı olduklarını belirtti.
"Corporacion Panamericana" şirketiyle ABD'lilerin iş yapması yasaklanacak
ABD Hazine Bakanlığınca yapılan açıklamada, Küba Merkezli "Corporacion Panamericana" adlı petrol şirketinin, Küba'nın devlet yönetimindeki "Cubametales" adlı şirketi adına petrol ithalatı ve ihracatı yaptığı belirtilmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bugünkü yaptırımlar, gayrimeşru diktatör Nicolas Maduro'ya yardım eden Küba'nın yasa dışı kar sağlamasını duraklatacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Yaptırımlar kapsamında, "Corporacion Panamericana" adlı şirketin, ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve ABD'lilerin bu şirketle iş yapması yasaklanacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Küba, Güncel

Kaynak: AA

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