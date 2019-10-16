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Küba döviz çıkışını önlemek için vatandaşlarına beyaz eşya satacak

Küba hükümeti, ülkeden döviz çıkışını önlemek için yaklaşık 70 mağazada beyaz eşya ve elektrikli motosiklet gibi ürünler satacak.

16.10.2019 22:48Küba döviz çıkışını önlemek için vatandaşlarına beyaz eşya satacak
Küba hükümeti, ülkeden döviz çıkışını önlemek için yaklaşık 70 mağazada beyaz eşya ve elektrikli motosiklet gibi ürünler satacak.
Bölge basınındaki haberlere göre, 15 yıl önce dövizle alışverişin yasaklandığı Küba'da hükümet, vatandaşlarının yurt dışından bazı eşyaları kaçak yollarla satın almasını ve ülkeden döviz çıkışını önlemek için harekete geçti.
Hükümetin aldığı kararla, hukuki ve fiziki altyapısı hazırlanan 70'e yakın mağazada hafta sonundan itibaren Kübalıların yurt dışından satın aldığı belli başlı ürünlerin satışına başlanacak.
Halkın dövizle ucuz alışveriş yapabileceği mağazalarda, klima, televizyon, otomobil yedek parçası ve elektrikli motosiklet gibi ürünler satışa çıkarılacak.
Hükümetin ambargolar karşısında dışarı çıkacak dövizi toparlamayı amaçladığı bu adımla, dolar, avro, Meksika pesosu ve Japon yeni gibi dövizler alışverişlerde kullanılabilecek.
ABD ambargosu altındaki ülkenin vatandaşlarının her yıl Panama, Haiti ya da Rusya gibi ülkeleri ziyaret ederek 2 milyar dolarlık beyaz eşya ve benzeri ürün satın aldıkları değerlendiriliyor.

Küba, Güncel

Kaynak: AA

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