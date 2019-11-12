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Küba: İspanya Kralı'ndan 500'üncü kuruluş yıl dönümünde Havana'ya ilk ziyaret

Küba’nın başkenti Havana'nın 500'üncü kuruluş yıl dönümünü için ilk kez devlet ziyareti kapsamında bir İspanya kralı ülkeye geldi. Latin Amerika'nın "mimari bir cevheri" olarak kabul edilen Havana kenti, 1519'da İspanyol Konkistador Diego Velazquez de Cuellar tarafından kurulmuştu

12.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:46Küba: İspanya Kralı'ndan 500'üncü kuruluş yıl dönümünde Havana'ya ilk ziyaret
'nın başkenti 'nın 500'üncü kuruluş yıl dönümünü için ilk kez devlet ziyareti kapsamında bir İspanya kralı ülkeye geldi. Latin Amerika'nın "mimari bir cevheri" olarak kabul edilen Havana kenti, 1519'da İspanyol Konkistador Diego Velazquez de Cuellar tarafından kurulmuştu.

İspanya Kralı 6. Felipe ile eşi Kraliçe Letizia, Havana'nın kuruluş yıl dönümü için pazartesi günü Küba'ya geldi. Kraliyet çifti üç gün sürecek ziyaretleri kapsımında Küba devlet yetkilileriyle birlikte birçok etkinliğe katılacak.
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Kral Juan Carlos, Latin Amerika, Havana, Küba, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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