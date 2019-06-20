Kübalı caz piyanisti Fonseca, Antalya'da konser verdi

Kübalı caz piyanisti Roberto Fonseca, Antalya
Akra Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.
Akra Otelin bahçesinde düzenlenen festivalde Kübalı caz piyanisti Fonseca, "Havana
Gecesi" konserinde sekizinci albümü ABUC'tan çaldığı eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.
Caz piyanisti Fonseca, konserde kendine has müzikal yorumunun yanı sıra hem solo hem de sahnedeki diğer enstrümanlarla birlikte yaptığı doğaçlamalarıyla dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
"Hikaye anlatıcı" olarak yorumlanan Fonseca'yu yerli ve yabancı çok sayıda turist
de izledi.
İbrahim Ferrer, Orlando "Cachaíto" Lopez, Ruben Gonzalez, Guajiro Mirabal, Manuel Galban gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan Roberto Fonseca'nın eserlerine caz severler de dans ederek eşlik etti.
29 Haziran'da sona erecek festivalde, Nijerya
kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say
, Rus saksafon sanatçısı Igor Butman, dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Dee Dee Bridgewater de sahne alacak.