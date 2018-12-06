Kübalılar Yıllar Sonra Cep Telefonlarından İnternete Erişebilecek

Küba'da daha önce kısıtlı bir şekilde kullanılabilen internet erişimi, hükümetin çalışmalarıyla ülke bazına yayıldı. Kübalılar yıllar sonra ülkenin her yerinden 3G erişimi ile cep telefonlarından internete bağlanabilecek.

KÜBA'DA İNTERNET DEVRİMİ

Küba'da, daha önce sadece belirli yerlerde 3G erişimi olduğu için halkın büyük bir bölümü internete erişemiyordu.

Ülkede internet kullanıcıları, hükümet yetkilileri, turistler ve iş adamlarından oluşuyordu.

Sosyalist rejim ile yönetilen ülke, dünyanın en az internet kullanan ülkeleri arasında bulunuyor. 2014 yılında ABD - Küba ilişkilerin yumuşamasına sebep olan Barack Obama ve Raul Castro görüşmesi sonrası, ülkede internet kullanımı hızlı bir şekilde artmaya başladı. 2017 yılında sabit internetin kullanılmasına izin verilmesinden sonra ev, park, halka açık yerler ve devletin açtığı internet kafelerde internet kullanımı başladı.

CEP TELEFONLARIYLA İNTERNETE ERİŞEBİLECEKLER

Kuba Telekominikasyon Hizmetleri Başkanı Tania Velazquez, internet hattında oluşacak ağır bir sıkışıklığın önüne geçmek için 3G internet hizmetinin Perşembe ve Cumartesi günleri arasında kademeli olarak verilmeye başlanacağını söyledi. Böylelikle Küba halkı, uzun yıllar süren çalışmaların ardından ilk kez 3G erişimi kullanarak cep telefonu ile internete erişebilecek.