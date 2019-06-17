17.06.2019 01:53
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Kubat Bursa'da konser verdi

Kubat Bursa

Kubat, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde müzikseverlerle buluştu.

Kubat, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde müzikseverlerle buluştu.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser öncesinde Bursalı müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Türk Halk Müziğinin önde gelen isimlerinden Kubat, sevilen türkülerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Kubat, "Al Ömrümü", "Gönül Dağı" ve "Yanıyorum Hele" gibi eserleri hayranlarıyla seslendirdi.
Gecenin sonunda türkü severleri selamlayan Kubat, uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA
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