Haberler» Magazin» Haber

Kubilay Aka'nın ihanetine uğrayan Miray'dan mutluluk pozu! Artık yüzü gülüyor

Kubilay Aka'dan ayrılan güzel oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabından güldüğü anın fotoğrafını paylaşarak adeta nispet yaptı.

05.09.2019 09:55

Çukur'un yıldız oyuncularından olan Kubilay Aka ile 2,5 yıllık ilişkisini sonlandıran Miray Daner uzun bir ardan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Daner'in mutlu pozu, kendisine ihanet ettiği iddia edilen Aka'ya nispet niteliğindeydi.

"SEN HEP ÇOK ÖZEL OLACAKSIN"

Kubilay Aka, 2,5 yıllık ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından bittiğini şu sözlerle duyurmuştu;

Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. İlişkimizin sonuna kadar o güzel gözlerden başka göze bakmadım, bu yüzden de ihanet söz konusu bile olamaz. Hoşça kal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın.

SAMİMİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayranları bu ayrılığın şokunu atlatamamışken, birkaç saat sonra Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek'in samimi bir şekilde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

"BANA SÖYLEYECEK BİR ŞEY KALMADI"

Miray Daner'in adını dahi duyunca çıldıran Hilal Altınbilek aşk iddialarına ise şöyle yanıt vermişti, "Bana söyleyecek bir şey kalmadı. Herkes yorum yapıyor zaten" dedi.

AŞK BAŞLAMADAN BİTTİ

2.Sayfa'nın haberine göre, Hilal Altınbilek'e rol aldığı dizinin yapımcılarından "Özel hayatınla gündeme gelme" uyarısı geldi. Hal böyle olunca Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek aşkı başlamadan bitti.

"NİSPET YAPIYOR"

Genç oyuncu Miray Daner'in ise sosyal medya hesabından yaptığı mutluluk paylaşımı, biten aşka "Nispet yapıyor" şekilde yorumlandı.

Kubilay Aka ile aşk yaşadığı söylenen Hilal Altınbilek, Miray DanerKubilay Aka ile aşk yaşadığı söylenen Hilal Altınbilek, Miray Daner'in adını duyunca çılgına döndü

Kubilay Aka'nın ihanetine uğrayan Miray'dan mutluluk pozu! Artık yüzü gülüyor

Miray Daner, Kubilay Aka, Çukur, Magazin

YORUMLAR (19)
YALVAÇLI: Kesinlikle bizde izlemeyeceğiz artık.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KALAMIŞLI: Nefret ediyorum bunlardan ben de izlemeyeceğim dizilerini
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GÖKKUŞAĞI GÖKNUR: Türkiye olarak birlik olalım ve bunları protesto edelim. Bu sezon bunların oynadığı diziler lütfen izlenmesin. bitirelim bunların ünlülüğünü hak etmiyorlar
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
TEKKEKÖYLÜ: Ne çukur nede bir zamanlar Çukurova asla bu dizileri izlemeyeceğim
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NÖBETÇİ YORUMCU: Evet bu sezon dizilerde bunların yüzü görmek istemiyorum. Allah belalarını versin
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
WOMAN: Güzel kız yolu açık işinde iyi ufak yaşta ayakları üzerinde duruyor. Kubilay çok aldatırdı gözü dışarda bir tip zaten Miray daha iyilerine layık
Yayından Kaldır
20 12
Cevap yaz
ORTAK GÖRÜŞ..: MİRAYIN TABİKİ YÜZÜ GÜLER.MUHAKKAK AVNİYLE TANIŞMIŞTIR.
Yayından Kaldır
18 1
Cevap yaz
SARIYER MUHALLEBİCİSİ ÇALIŞANLARI: Bizcede....
Yayından Kaldır
10 1
ANKARA: Yolda görülse tanınmazlar,haber yapılır türkiye de haber anlayışı bu...
Yayından Kaldır
6 12
Cevap yaz
YARCAN: Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldu.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
12:03   Konserinde seyiricisen kadeh kaldıran Sıla eleştirilerin hedefi oldu
11:24   Afili Aşk zirveye demir attı
11:10   Hissizlik depresyona dönüşüyor!
11:05   DJ Ural ''Ela Gözlüm'' single çalışmasıyla ülkemizi temsil ediyor
10:58   Magazin haberi şampiyonu demet akalın
10:49   Kelebek'ten mutlu haber
10:46   Ağustos ayında Demet Akalın zirvede