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Kubilay Aka ve Miray Daner'in büyük aşkı sona erdi

Oyuncu Kubilay Aka ve Miray Daner iki yıl süren büyük aşklarına son verdi. Aka'nın sosyal medya hesabından duygusal vedası ise çok konuşuldu.

01.08.2019 09:54
Kubilay Aka ve Miray Daner'in büyük aşkı sona erdi

Çukur dizisinin genç yıldızı Kubilay Aka, , uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner ile aşk yaşıyordu. Birbirlerine her fırsatta aşklarını haykıran genç çiftten hayranlarını üzecek haber geldi.

İLİŞKİLERİNE SON VERDİLER

Daha iki hafta önce sosyal medya hesaplarından birbirlerine aşk dolu sözler söyleyen Daner ve Aka sürpriz bir kararla ilişkilerini sonlandırdılar.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAPTILAR

Önce Kubilay, ardından da Miray Daner, birbirlerini sildi. Aka, Instagram'dan açıklama yaptı. Aka, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu. İkili birbirlerini takipten çıkarıp, paylaştıkları fotoğrafları da tek tek sildi.


Mustafa Fehmi Kubilay, Miray Daner, Çukur, Magazin

YORUMLAR (22)
KARA: Süper haber ekonomimiz düzelmiştir artık vay be olaya bak millet neyin derdin bunlarda kimin eli kimin cebinde . . . .
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YORUM: Ayyyyyyyyyyyiiiiiiiiiiiiiiiit ERKEK ?!!!! Laflara bak heleee.....
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X: ee başkasını seversen ne diceksin benim sevgim ebediyatamı gitti kelime bile bulamadım senin saçmalamana karşı saçmalamış olabilmem mümkündür
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TESTER: yani şair burda diyorki; Dost kalalım, boşta kaldıkça yemeye devam ederiz.
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ANIL: yıllardır leyla ile mecnun ve kerem ile aslı aşkları anlatıldı bu aşklar yalan iken tek aşk bunların aşkı imiş haber güzel yılın haberi halk evine ekmek götüremiyor
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BÖÖÖÖ: YAV HE HE
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LİSELİ VARDI YA: liseli aşıklar gibi ayrılalım arkadaş kalalım dost kalalım mavişim
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FATO: Yedik içtik doyduk demiyoda
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TURHAN: nekadar üzüldüm bilemezsiniz
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YAW HEHE: üzüntüden mahvoldum bu gece uyuyamam gari
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