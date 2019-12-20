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Kubilay anısına on üçüncü kez koşacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Asteğmen Kubilay anısına düzenlenen "Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu" bu yıl on üçüncü kez yapılacak.

20.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:47 Kubilay anısına on üçüncü kez koşacaklar

Yarışmaya katılmak için 22 Aralık Pazar akşamı 18.00'e kadar başvuru yapılabilecek.

Menemen ilçesinde 89 yıl önce meydana gelen kanlı ayaklanmada, Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, 23 Aralık'ta bir kez daha anılacak. Anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen'de aynı gün düzenlenecek "Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu" ülkenin başarılı atletlerini bir araya getirecek.

Bu yıl on üçüncüsü düzenlenecek 10 kilometrelik koşu, Çanakkale Asfaltı Buruncuk Mevkii'nden 08.30'da başlayarak Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erecek.

Son başvuru 22 Aralık'ta

Yarışmaya ferdi lisanslı, kulüp ve okul takımlarında yer alan sporcular başvurabilecek. Yarışlar 1999 ve öncesinde doğan erkek yarışmacıların katılabileceği Büyük Erkek, 1999 ve öncesinde doğan kadın yarışmacıların katılabileceği Büyük Kadın, 2000 ve 2001 doğumlu erkeklerin katılabileceği Genç Erkek ve 2000 ve 2001 doğumlu kadınların katılabileceği Genç Kadın olmak üzere 4 kategoride yapılacak. Yarışmada toplam 51 bin 600 TL ödül dağıtılacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Fehmi Kubilay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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