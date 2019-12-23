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Kubilay'ın şehit edilişinin 89. yılı

Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan, 23 Aralık 1930'da İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan olaylarda Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın şehit edilmesinin 89. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:32 Kubilay'ın şehit edilişinin 89. yılı
Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan, 23 1930'da İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan olaylarda Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın şehit edilmesinin 89. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ceylan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Menemen Olayından sonra 28 Aralık 1930'da yaptığı "Gericilerin yaptığı bu açık vahşet karşısında, bütün cumhuriyetçiler ve yurtseverler utanmalıdır. Çünkü, bu olay acı olduğu kadar hepimiz için utanç vericidir." açıklamanın, ders niteliğinde olduğunu belirtti.
Asteğmen Kubilay'ın, cumhuriyet kazanımlarını savunurken verilen ilk şehit olduğunu vurgulayan Ceylan, şöyle devam etti:
"Aynı olayda şehit olan Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi de hatırlamak vatan, namus borcudur. Cumhuriyet tarihimizde devrim şehitleri unvanı sadece Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki ile sınırlı kalmamıştır. Cumhuriyetin ışığını söndürmek, milletimizi gerici ve karanlık zihniyete teslim etmek için emperyalist güçlere hizmet eden odaklara karşı, canı pahasına mücadele veren aydınlarımız da haince katledilmiştir."

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Fehmi Kubilay, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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