Kübra Dağlı dünya şampiyonasına sıkı hazırlanıyor

Tekvando poomse kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Kübra Dağlı, takım arkadaşının sakatlanması nedeniyle katılamadığı 2019 Avrupa Şampiyonası'nın üzüntüsünü 2020 Dünya Şampiyonası'ndan çıkartmak için sıkı çalışıyor.Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandonun hayatının tamamı olduğunu belirterek, gününün 5-6 saatini salonlarda antrenman yaparak geçirdiğini söyledi.Tekvando sayesinde disiplinli olmayı öğrendiğini dile getiren milli sporcu, herkesin en az bir sporla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.Kübra Dağlı, 2019 senesinin kendisi açısından pek iyi geçmediğinin altını çizerek, "Aslında 2019 yılı güzel başlamıştı. Türkiye şampiyonu oldum. Milli takım kampına seçildim. Ülkemi iki kategoride de temsil edecektim. Her şey yolundaydı ama takım arkadaşım, partnerim sakatlandı. O yüzden 2019 Avrupa Şampiyonası'na katılamadım. Bu yıl mayıs ayında Danimarka'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Ondan bir hafta sonra da Türkiye şampiyonası var. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah 2019'un üzüntülerini dünya şampiyonasından çıkartacağız." diye konuştu."Sadece futbola ilgi olmasın"Türkiye'de sadece tekvandonun değil her sporun ve sporcunun değer görmesi gerektiğinin altını çizen milli sporcu, ülkede futbol dışında diğer spor dallarının yeterince ilgi görmemesinin sıkıntı oluşturduğunu belirtti.Kübra Dağlı, futbola ilgi gösterilmesine karşı olmadığını ancak diğer spor ve sporculara da destek olunması gerektiğini anlatarak, "Kamplardaki durum bile çok farklı. Bizim kaldığımız yerle onların kaldığı yerler farklı. Her şey farklı. Bize sadece Red Bull destek veriyor. Bu yüzden tüm spor camiasına daha fazla destek bekliyoruz. Bu sadece benimle olacak bir şey değil. Bütün başarılı sporcuların hak ettiği bir durum. O yüzden böyle daha çok destek verilirse çok çok daha fazla başarı gelir." diye konuştu."İyi ki sporcuyum, tekvandocuyum"Tekvandonun aile yaşamına da olumlu katkı yaptığını dile getiren Dağlı, normalde çok konuşkan biri olmayan boks antrenörü babasıyla tekvando konusunda konuşabildiğini belirtti.Milli sporcu, "İyi ki sporcuyum, tekvandocuyum. Yoksa evde muhabbet olmaz." ifadelerini kullanarak, "Genelde aileler spora karşı. 'Göndermeyelim, derslerine zararı olur' diye düşünüyorlar. Ancak tam tersi, derslere daha fazla faydası oluyor. Disipline olmayı öğreniyorsun. Her şeyin bir saati, zamanı oluyor. O yüzden senin kendi yaşamına da okul hayatına da faydası olmuş oluyor. Ailem de bunun farkında olduğu için bu konuda beni daha çok destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.