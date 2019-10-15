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Kübra Kartoğlu'ndan anlamlı ziyaret

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun eşi Kübra Kartoğlu, 13 Ekim Dünya Palyatif Bakım Günü münasebetiyle Başakşehir Devlet Hastanesindeki hastaları ve yakınlarını ziyaret etti.

15.10.2019 10:08Kübra Kartoğlu'ndan anlamlı ziyaret
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun eşi Kübra Kartoğlu, 13 Ekim Dünya Palyatif Bakım Günü münasebetiyle Başakşehir Devlet Hastanesindeki hastaları ve yakınlarını ziyaret etti.

Başakşehir Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'ndeki ziyarete Kübra Kartoğlu'nun yanı sıra BAKMER Koordinatörü Canan Özbek, Başakşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İdris Kurtuluş, hasta yakınları ve bakıcıları katıldı. Kübra Kartoğlu, "Bu özel günde hastalarımız ve yakınlarıyla bir arada olduk, onların duygu ve düşüncelerini aldık. Onlarla bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Buradan mutlu bir şekilde ayrılıyoruz" diye konuştu.

"Allah tüm hastalarımıza şifa versin"

BAKMER Koordinatörü Canan Özbek de hasta yakınları ve bakıcılarıyla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Bugün bizlere zaman ayıran ve bu önemli etkinlikte yanımızda olan başta Sayın Başkanımız Yasin Kartoğlu'nun değerli eşi Kübra Kartoğlu Hanımefendi olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Manevi destek çok önemli"

Başakşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İdris Kurtuluş ise hastaların tedavilerinde tıbbi müdahaleler kadar manevi desteğin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu tarz buluşmalar çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığımız da hastaların ve yakınlarının manevi yönden güçlenmesi için Sağlık Bakanlığı ile ortak bazı projeler gerçekleştiriyor. İnsanlar burada sağlık konusunda buluşup aile oluyorlar, bu bir bütün" değerlendirmesinde bulundu. Ney dinletisinin gerçekleştirildiği etkinlik, Kübra Kartoğlu'nun hastaları ziyaret etmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Başakşehir Devlet Hastanesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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