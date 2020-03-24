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Kübra öğretmeni öldüren sanığa müebbet

Mersin'de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Davut D., 'kasten insan öldürmekten' müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

24.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:58
Kübra öğretmeni öldüren sanığa müebbet
Mersin 'de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Davut D., 'kasten insan öldürmekten' müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti zanlıya hiçbir indirim uygulamazken, sanığın duruşmada söyledikleri herkesi şok etti. Pişman olduğunu söyleyen sanık, bundan sonra kadın cinayetlerinin olmamasını, bu cinayetlerin son bulmasını istedi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, dünyayı etkisi alan korona virüs salgını dolayısıyla taraf avukatları dışında kimse alınmadı. Sanık duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada savcı, sanığın olayı tasarlayarak işlemediğini belirterek, sanığa müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

"Kadın cinayetleri son bulsun"

Sanık Davut D. ise pişman olduğunu belirterek, "Biz evlilik boyunca çok mutluyduk. Bu olayı hiçbir zaman yapmak için bir plan yapmadım. Bir anda gelişen olaylardan dolayı bu olay gerçekleşti. Bundan sonra kadın cinayetleri olmasın. Bu cinayetler son bulsun. Umarım bir daha olmaz" ifadelerini kullandı.

Mağdur avukatları da savcının verdiği mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Şahsın bu olayı tasarlayarak yaptığı ortadadır. Bütün olaylar bunu göstermektedir. Önce şahıs mağdurun olduğu yere geliyor, ardından dışarıda onu bekliyor, sonra takip ediyor ve yolda kaza yaptırmak suretiyle silahla vurarak öldürüyor. Sanığın bu olayı kasten, planlayarak ve tasarlayarak yaptığı bellidir. Bu yönüyle sanığa ceza verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Mahkeme heyeti de sanığa 'kasten insan öldürmekten' müebbet hapis cezası verirken, hiçbir takdir indirimi uygulamadı. Ayrıca heyet sanığa ruhsatsız silah taşımaktan da para cezası verdi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan mağdur avukatları, verilen karara itiraz edeceklerini, sanığın planlayarak ve kasten insan öldürmekten ceza alması için istinafa gideceklerini söylediler.

Olayın geçmişi

Olay, 14 Şubat gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Bulvarı üzeri Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Davut D. isimli bir şahıs, bir süre önce boşandığı eşi Kübra Aşkın'ı (36) 33 ABF 028 plakalı arabasıyla takibe aldı. 33 EY 434 plakalı aracıyla seyir halinde giden kadının önünü keserek, sıkıştıran eski koca, kadının kaza yapmasına neden oldu. Bunun üzerine kendi kullandığı aracı da yola yan çevirerek duran şahıs, aracından inerek kadının aracına yöneldi. Eski eşini dışarı çıkaran koca, 4-5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ardından ağır yaralı kadın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Aşkın, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede zanlıyı yakaladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mersin, 3. Sayfa

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