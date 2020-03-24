Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, dünyayı etkisi alan korona virüs salgını dolayısıyla taraf avukatları dışında kimse alınmadı. Sanık duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada savcı, sanığın olayı tasarlayarak işlemediğini belirterek, sanığa müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

SANIK: KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN

Sanık Davut D. ise pişman olduğunu belirterek, "Biz evlilik boyunca çok mutluyduk. Bu olayı hiçbir zaman yapmak için bir plan yapmadım. Bir anda gelişen olaylardan dolayı bu olay gerçekleşti. Bundan sonra kadın cinayetleri olmasın. Bu cinayetler son bulsun. Umarım bir daha olmaz" ifadelerini kullandı.

İNDİRİM UYGULANMADAN MÜEBBET VERİLDİ

Mağdur avukatları da savcının verdiği mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Şahsın bu olayı tasarlayarak yaptığı ortadadır. Bütün olaylar bunu göstermektedir. Önce şahıs mağdurun olduğu yere geliyor, ardından dışarıda onu bekliyor, sonra takip ediyor ve yolda kaza yaptırmak suretiyle silahla vurarak öldürüyor. Sanığın bu olayı kasten, planlayarak ve tasarlayarak yaptığı bellidir. Bu yönüyle sanığa ceza verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandılar. Mahkeme heyeti de sanığa 'kasten insan öldürmekten' müebbet hapis cezası verirken, hiçbir takdir indirimi uygulamadı. Ayrıca heyet sanığa ruhsatsız silah taşımaktan da para cezası verdi.

MAĞDUR AVUKATLAR KARARI İSTİNAFA GÖTÜRECEK

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan mağdur avukatları, verilen karara itiraz edeceklerini, sanığın planlayarak ve kasten insan öldürmekten ceza alması için istinafa gideceklerini söylediler.