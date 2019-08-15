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Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandı

İzmir'de, 46 yaşındaki adam kendisinden ayılmak isteyen 26 yaşındaki sevgilisi Kübra'yı, takside dövdükten sonra tabancayla bacağından vurdu.

15.08.2019 11:19
Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, Mustafa Ölmez (46), kendisinden ayılmak isteyen sevgilisi Kübra Mina Y.'yi (26) bindikleri takside dövdükten sonra tabancayla bacağından vurdu. Yaralı genç kadın, hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Ölmez ise mahkemece tutuklandı.

GENÇ KADINI TAKSİDE DÖVDÜ

Olay, Konak'ın Hatay semtinde meydana geldi. Mustafa Ölmez ile sevgilisi Kübra Mina Y., bindikleri takside tartışmaya başladı. Kübra Mina Y.'nin kendisiyle evlenmemesi durumunda ayrılacağını söylediği Ölmez, genç kadını dövmeye başladı.

BACAĞINDAN VURDU

Ölmez, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla da Kübra Mina Y.'yi bacağından vurup, yaraladı. Taksicinin durmasının ardından Ölmez, araçtan inip, kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kübra Mina Y. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kübra Mina Y., Mustafa Ölmez'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerin yaptığı araştırma sonucu Ölmez, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ölmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Mustafa Ölmez, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (4)
MUSTAFA: Kendinden 20 yas büyük le bir kadının ne işi olur Tabiki para eğlence
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MÜFİT: O yolun yolcusu o yolda harcanır huzurlu hayat istiyorsan ona uygun hayat yaşayacaksın.
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TXX: SÜLALENİZDE HİÇ HATA YAPAN YOK HERALDE. İSTERSENİZ BUKADAR BÜYÜK KONUSMAYIN İSMİ MÜFİT OLAN ŞAHIS. . .
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NİL: bu habere gülen insanlar var ne zamandan beri başkasının üzüntüsüne sevinir olduk hiç birimiz günahsız değiliz başkalarını eleştirmeden önce lütfen ben neyim diye düşününüz saygılar!
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