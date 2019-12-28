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Kucağında bebeği varken kurşunlanan kadının katili tanıdık çıktı

Diyarbakır'da biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde 4 kurşunla vurularak öldürülen Deniz K.'nin erkek kardeşi Sezer K.tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

28.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:27

Olay önceki gün saat 21.30 sıralarında ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi'ndeki Timuçin Apartmanı'ndaki dairede meydana geldi. Biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuk annesi olan Deniz K. (27), evinde kurşun yağmuruna tutuldu. 4 kurşun isabet eden genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan apartman sakinleri polisi aradı. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Anneleri kurşun yağmuruna tutulduğu sırada evde olan 2 çocuk ise koruma altına alındı.

MÜZİKHOLDE ÇALIŞTIĞINI TESPİT ETTİ

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının, kız kardeşleri R.K. ve F. K. ile yaklaşık 3 yıl önce Van'da yaşayan ailesinden kaçarak, Diyarbakır'a geldiğini belirledi. Deniz K. ile kardeşi R.K.'nin bir müzikholde çalıştığını tespit etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Elde edilen bilgi ve deliller ile 2 kardeşin anlatımları, cinayette 'töre' şüphesini ortaya çıkardı. Polisin bilgisine başvurduğu kardeşlerden R.K.,"Kardeşim Sezer, müzikhollerde çalıştığımız için bize kızıyordu. O yapmış olabilir" dedi. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, cinayeti, Deniz K.'nin erkek kardeşi Sezer K.'nin (21) işlediğini belirledi. Bu gelişme üzerine savcılık, Sezer K. hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis, katil zanlısını arıyor.

Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildiBir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi

Kucağında bebeği varken kurşunlanan kadının katili tanıdık çıktı

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (3)
SEREN CANJ: Kıyamet kopsun artık insanlık bitsin artık şu kötü kişiler yeterin artık
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JSF: Ulan nasl insansnz be hicmi Allah korkusu vermedi ana babanz .hosuna gittimi mutlumusun o cocuklari anasz biraktgn icin .yazk vurma yerine Alsan ablani kurtarsaydn o hayattn .ama yok cok namuslusunuz ya.
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TDK (TÜRK DİL KURUMU ): JSF, fikrin doğru da , imladan notunu kırıyorum . On üzerinden beş verdim . Çalış JSF , böyle olmuyor
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3. Sayfa

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