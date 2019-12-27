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Kucağında bebeği varken öldürülen kadının kardeşi hakkında yakalama kararı

Diyarbakır'da kucağında bebeği varken evinde uğradığı silahlı saldırıda ölen genç kadının kardeşi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

27.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:20 Kucağında bebeği varken öldürülen kadının kardeşi hakkında yakalama kararı
'da kucağında bebeği varken evinde uğradığı silahlı saldırıda ölen genç kadının kardeşi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın ilçesi Ofis semti Gevran Caddesi'nde bulunan Timuçin Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesini duyan apartman görevlisi polise verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdi. 4 kurşun isabet etmiş halde ağır yaralı olarak bulunan Deniz K., 112 ve 110 ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılırken, Deniz K.'nin kardeşi S.K.'nin "namus meselesi" diyerek ablasını çocuğu kucağındayken katlettiği iddia edildi. Deniz K.'nin çocuğu koruma altına alınırken, hakkında yakalama kararı çıkarılan S.K'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
(Murat Başal/İHA)

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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