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Küçük Abdullah gözyaşları eşliğinde defnedildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Batı (10), gözyaşları arasında toprağa verildi.

08.08.2019 16:03 Küçük Abdullah gözyaşları eşliğinde defnedildi
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Batı (10), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Korkuteli Yeni Mahalle'deki yazlıklarında ailesiyle birlikte tatil yapan Abdullah Batı, dün akşam saatlerinde kullandığı bisikletten düştü. Bisikletin gidonu karnına saplanan Abdullah Batı, kaldırıldığı Antalya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

10 Yaşındaki Abdullah Batı, Yeni mahalledeki evinden alınarak Uzunoluk Camii'nde kılınan öğle namazını müteakiben Uzunoluk mezarlığına defnedildi. Abdullah Batı'nın babası Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti. - ANTALYA

Yeni Mahalle, Korkuteli, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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