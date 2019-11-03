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Küçük Ali İhsan kansere yenik düştü

Samsun'da kanser tedavisi gören Ordulu Ali İhsan Yücesoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

03.11.2019 16:49
Samsun'da kanser tedavisi gören Ordulu Ali İhsan Yücesoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan Aykut ve Havva Yücesoy çiftinin iki oğlundan biri olan 5 yaşındaki Ali İhsan, 3 yıl önce böbrek kanserine yakalandı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Yücesoy, dün akşam amansız hastalığa yenik düştü.
Küçük Ali İhsan'ın cenazesi, ailesi tarafından hastaneden alınarak Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından Yücesoy'un cenazesi, aynı mahalledeki Merkez Camisi avlusuna götürüldü.
Çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Yücesoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Ali İhsan Yücesoy için bir süre önce Ordu Valiliğinin izniyle yardım kampanyası başlatılmıştı.
Küçük Ali İhsan kansere yenik düştü

Güncel

Kaynak: AA


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