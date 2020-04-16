Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Küçük Bahar kumbarasındaki harçlıkla milli dayanışma kampanyasına destek verdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Bahar Erdem, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını annesi aracılığıyla evlerine çağırdığı vefa ve sosyal destek grubunda görevli din görevlisinin yardımıyla milli dayanışma kampanyası için bağışladı.

16.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:36
Küçük Bahar kumbarasındaki harçlıkla milli dayanışma kampanyasına destek verdi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Bahar Erdem, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını annesi aracılığıyla evlerine çağırdığı vefa ve sosyal destek grubunda görevli din görevlisinin yardımıyla milli dayanışma kampanyası için bağışladı.

Korona virüsle mücadeleye destek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasına Yeni Mahalle'de yaşayan ve Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören 1'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Bahar Erdem de kumbarasında bir süredir biriken 125 lira tutan harçlığını bağış yaparak destek verdi. Anne Hüsniye Erdem de kızının harçlığına 200 lira ekleyince kampanyaya birlikte verdikleri destek 325 liraya ulaştı. Beyşehir İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa ve Sosyal Destek Grubu'nda görev alan Merkez Ravza Camisi Müezzini Mustafa Kapama, küçük öğrencinin annesinin bağış için telefonla araması üzerine gittiği adreste kumbarada biriken paraları teslim alarak banka şubesinin ilgili hesabına yatırmasının ardından kendisine verilen dekontu yine Bahar Erdem'e teslim etti.

"Anne ben de yardım etmek istiyorum' deyince, kendisini kıramadım"

Anne Hüsniye Erdem, 2,5 yaşında lösemi teşhisi konulmasınının ardından bir süre lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki kızı Bahar'ın, televizyonlardaki haberlerden bu yöndeki haberleri izledikten sonra bu kampanyaya kumbarasındaki biriktirdiği harçlıkları bağışlamak istemesi üzerine katılmaya karar verdiklerini söyledi. Hüsniye Erdem, "Anne, ben de kumbaramdaki paraları bağışlamayı çok istiyorum, polis amcaları ararsan bize gelirler mi' diye sorunca, telefonla aradığım 155'den beni Beyşehir Kaymakamlığının vefa ve sosyal destek grubunun telefon hattına yönlendirdiler. Bahar, yaklaşık bir yıldır kumbarasında harçlıklarını biriktiriyordu. 'Anne ben de yardım etmek istiyorum' deyince, kendisini kıramadım ve ben de bu hattı aradım. Sağ olsun din görevlimiz evimize kadar gelerek Bahar'ın bu talebinin yerine gelmesi için bizlere yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumuzdan Allah razı olsun"

Din görevlisi Mustafa Kapama ise, minik Bahar'ın lösemi tedavisi gördüğü bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, "Lösemi tedavisi olmuş, kendisine dikkat edip böyle bir karantina altında dururken, böyle bir haldeyken bu katkıyı sağlamasından dolayı küçük kızımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuğumuzdan Allah razı olsun. İnşallah diğer imkanı olan kardeşlerimiz için, aileler için bu bir örnek olur. Onlar için de bir duyarlılık oluşturur inşallah. Bunu ümit ediyoruz. Duyunca seve seve isteğini yerine getirdik, dekontunu da kendisine verdik. Büyük bir mutluluk duydum. Belki de hayatımız boyunca yaptığımız şeylerden daha üstündü bizim için bu. Hem bütün yüklerimizi, sıkıntılarımızı, kederlerimizi bizim üzerimizden almış oldu. İnşallah ömür boyu bu duyarlılığını yitirmeden güzel bir hayat sürmesini, hayırlı, sağlıklı bir hayat devam ettirmesini Rabbim kendisine nasip etsin diyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Beyşehir, Anne, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››Küçük Bahar kumbarasındaki harçlıkla milli dayanışma kampanyasına destek verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:25: Fendoğlu'na ABB'den tam destek - Haber 12:24: Türkiye koronavire karşı en güvenli ülkeler listesinde 36'ncı sırada yer aldı - Haber 12:24: Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz: "Hayallerimden ve hedeflerimden vazgec¸medim" - Haber 12:24: Sosyal medyada yarışarak "Evde kal Türkiye" çağrısına destek veriyorlar - Haber 12:24: Antalya'da gönüllü iki kadın ücretsiz maske üretimine destek veriyor - Haber 12:01: Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber