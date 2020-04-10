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Küçük Başak'tan Polis Haftası'na özel klip

Küçük Başak'tan Polis Haftası'na özel klip Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitim gören 7 yaşındaki 1. Sınıf öğrencisi Başak Nehir polis haftasını yaptığı özel resim ile kutladı.

10.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:07
Küçük Başak'tan Polis Haftası'na özel klip
KARS - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde eğitim gören 7 yaşındaki 1. Sınıf öğrencisi Başak Nehir polis haftasını yaptığı özel resim ile kutladı.
Polis haftası dolayısıyla yaptığı resimle Polis haftasını kutlayan Sarıkamış Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi Başak Nehir, yaptığı resmi videoya çekti. Nehir, "10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun" dedi. Küçük Başak’tan Polis Haftası’na özel klip

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Sarıkamış, Polis, Kars, Yerel
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