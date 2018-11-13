Küçük Bedeninden Savaşın İzleri Siliniyor

13 Kasım 2018 Salı 15:33



13 Kasım 2018 Salı 15:33

ZEHRA MELEK ÇAT - Suriye'de 5 yıl önce rejim güçleri tarafından atılan varil bombasıyla yaralanan 10 yaşındaki Luceyn Kefrentuni, İstanbul'da Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın ve ekibi tarafından ameliyat edildi, yüzündeki deformasyon giderilmeye çalışıldı.Henüz 5 yaşındayken, adını bile bilmediği savaş nedeniyle gözü, kulağı, dudağı ve yanağı yanan, kardeşini, dedesini, babaannesini kaybeden Luceyn, Türkiye'de yüzünde oluşan savaş izlerinin silineceği günü umutla bekliyor.Gözünde, kulağında ve yanağında yanık olan Luceyn, Karaaltın ve ekibi tarafından ameliyat edildi, sırtına yerleştirilen bir makineyle doku uzatması yapılacak ve Luceyn 3 ay sonra tekrar ameliyata alınacak.Luceyn'in babası Mahmud Kefrentuni, 5 yıl önceki varil bombası saldırısında 7 aylık oğlunu, annesini, babasını ve teyzesini kaybetti. Yaklaşık 4 ay önce eşi ve 6 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Kefrentuni, yardım kuruluşlarının desteğiyle Doç. Dr. Mehmet Karaaltın'a ulaştı.Kefrentuni, 5 gün önce geldiği İstanbul'da kızı Luceyn'i ameliyat ettirdi. Luceyn, ameliyatın ardından bugün pansumana alındı. Cuma günü yapılacak pansumandan sonra Luceyn, annesi ve kardeşlerinin yanına, Reyhanlı'ya dönecek."Ailemden 4 kişi şehit oldu"Baba Kefrentuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 4 ay önce geldiğini, eşi ve 6 çocuğuyla Reyhanlı'da yaşadıklarını belirtti.Kızı Luceyn İstanbul'a geldiğini ve 9 Kasım'da ameliyata girdiklerini dile getiren Kefrentuni, "2013'te Suriye devletinin helikopteri varil bombası attı. Çocuklarımız, tüm ailemiz eve toplanmıştık, varil bombası eve düştü. O saldırıda ailemden 4 kişi şehit oldu, babam, annem, teyzem ve 7 aylık oğlumu kaybettim." dedi.Pansuman sırasında oldukça metanetli olan Luceyn de iyileşeceğine inandığını belirterek doktorlara teşekkür etti."3 ay sonra ikinci ameliyat olacak"Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın'ın kliniğinde cerrahi asistan olan ve ameliyat ekibinde yer alan Doktor Cüneyt Özçelebi, Luceyn'in başvurduğunda bir muayene yaptıklarını ve sıralı ameliyat geçirmesi gerektiğine karar verdiklerini anlattı.Özçelebi, ilk ameliyatı 4 gün önce yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"İlk ameliyatı kulaktan kompozit greft alınarak, göz altı ve göz üstü şeklinin oluşturulması, dudakta doku sıkışması gelişmiş onu gevşetip tekrar içine kıkırdak doku koyarak gerçekleştirdik. Aynı seansta sırtına bir doku genişletici bir cihaz yerleştirdik. Yaklaşık 3 ay bu cihaz içine sıvı verilerek şişirilecek, doku istediğimiz genişliğe geldiğinde o dokuyu oradan kesip yüzüne nakledeceğiz. Asıl büyük ameliyatı bir sonraki seansta göreceğiz. Ameliyat olalı henüz 4 gün oldu. Çok hızlı iyileşiyor. Bugün pansumanında hiçbir sorun yoktu. Çok büyük ihtimalle cuma günü bütün dikişlerini alıp Reyhanlı'ya göndereceğiz."Luceyn'in yüzünde hasarlı bölgeyi çıkartıp, yeni doku yerleştireceklerini anlatan Özçelebi, "İkinci ameliyattan sonra hastamız yüz, mimik kaslarını kullanabiliyor olacak. Cilt dokusuna gelince oradaki cildi tamamen çıkartıp yerine yeni bir cilt koyacağımız için bunu da en yakın sırtından alacağımız için yüzüyle neredeyse aynı dokuda olacak. Sadece implante ettiğimiz cildin çok ince dikişleri olacak. Luceyn'in yaşı çok küçük olduğu için dikiş izlerinin de ileride kapanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.