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Küçük Bedirhan Aziz bağlama çaldı, Erzurum Valisi Memiş türkü söyledi

Erzurum Valisi Okay Memiş, makamında ağırladığı 10 yaşındaki Bedirhan Aziz Aydın'ın bağlamasıyla seslendirdiği eserlere türkü söyleyerek eşlik etti.

26.11.2019 21:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:06Küçük Bedirhan Aziz bağlama çaldı, Erzurum Valisi Memiş türkü söyledi
Valisi Okay Memiş, makamında ağırladığı 10 yaşındaki Bedirhan Aziz 'ın bağlamasıyla seslendirdiği eserlere türkü söyleyerek eşlik etti.
Vali Memiş, bir süre önce kentteki Cumhuriyet Caddesi'nde babası Muhammed Aydın ile gezerken karşılaştığı Şehit Murat Ellik İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Bedirhan Aziz Aydın ile bir süre sohbet etti.
Küçük Bedirhan Aziz'in sohbet sırasında bağlama çaldığından bahsetmesi üzerine Vali Memiş, çocuğu makamına davet etti.
Davet üzerine babası ile valilik makamına gelen Bedirhan Aziz, ziyaret ettiği Memiş'ten valilikteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bedirhan Aziz, ardından valilik makamında Memiş'in yanında bir süre bağlama çalarak çeşitli eserler seslendirdi.
Enstrüman çalmadaki ustalığını gösteren Bedirhan Aziz'in çaldığı "Mevlam birçok dert vermiş" türküsüne Memiş de eşlik etti.
Memiş, türkü söyleyerek eşlik ettiği Bedirhan Aziz'i daha sonra sarılarak tebrik etti.

Cumhuriyet Caddesi, Okay Memiş, Erzurum, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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