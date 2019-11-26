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Küçük Bedirhan Aziz bağlama çaldı, Erzurum Valisi Memiş türkü söyledi

Erzurum Valisi Okay Memiş, makamında ağırladığı 10 yaşındaki Bedirhan Aziz Aydın'ın bağlamasıyla seslendirdiği eserlere türkü söyleyerek eşlik etti.

26.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:04
Valisi Okay Memiş, makamında ağırladığı 10 yaşındaki Bedirhan Aziz 'ın bağlamasıyla seslendirdiği eserlere türkü söyleyerek eşlik etti.
Vali Memiş, bir süre önce kentteki Cumhuriyet Caddesi'nde babası Muhammed Aydın ile gezerken karşılaştığı Şehit Murat Ellik İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Bedirhan Aziz Aydın ile bir süre sohbet etti.
Küçük Bedirhan Aziz'in sohbet sırasında bağlama çaldığından bahsetmesi üzerine Vali Memiş, çocuğu makamına davet etti.
Davet üzerine babası ile valilik makamına gelen Bedirhan Aziz, ziyaret ettiği Memiş'ten valilikteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bedirhan Aziz, ardından valilik makamında Memiş'in yanında bir süre saz çalarak çeşitli eserler seslendirdi.
Sazdaki ustalığını gösteren küçük çocuğun sazı ile çaldığı "Mevlam birçok dert vermiş" türküsüne Memiş de eşlik etti.
Memiş, türkü söyleyerek eşlik ettiği küçük Bedirhan Aziz'i daha sonra sarılarak tebrik etti.
Küçük Bedirhan Aziz bağlama çaldı, Erzurum Valisi Memiş türkü söyledi

Cumhuriyet Caddesi, Okay Memiş, Erzurum, Aydın, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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